Россия готова дать проход для судов с зерном из портов Украины

Россия готова предоставить гуманитарный коридор для выхода судов с продовольствием из портов Украины, но решение этой проблемы должно быть комплексным, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила что страны Европы должны искать возможность налаживания диалога с Россией по вопросу возобновления экспорта зерна с Украины, чтобы избежать глобального продовольственного кризиса.

«Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции, а также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли», — цитирует ТАСС Руденко.

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Комментируя заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы использует тему продовольствия как оружие для шантажа, Руденко отметил, что РФ всегда готова к диалогу со всеми.

«Заявления Урсулы фон дер Ляйен оставляю на ее совести», — отметил дипломат.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И настоял на создании «зеленого коридора» для экспорта зерновых из Украины и России. По его словам, это бы поспособствовало решению надвигающегося продовольственного кризиса.