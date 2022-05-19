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Генсек ООН предсказал голодные годы без удобрений из России

Источник:
ТАСС
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Фото: PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website / CC BY 4.0

Мировое сообщество не сможет полностью разрешить проблему продовольственного кризиса без российских и белорусских удобрений, а также без украинского зерна, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Позвольте мне быть предельно ясным: нет эффективного урегулирования продовольственного кризиса без реинтеграции украинского производства в мировой рынок, а также без продуктов и удобрений России и Белоруссии», цитирует ТАС Гутерриша.

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Генсек ООН подчеркнул, что «российские продукты и удобрения должны иметь полный и неограниченный доступ на мировые рынки».

«Я поддерживаю тесные контакты по этим вопросам с Российской Федерацией, Украиной, Турцией, США и Евросоюзом, а также рядом других ключевых стран», — отметил генсек.

По его словам, принятие комплексных решений в сфере безопасности и экономики требует «доброй воли от всех сторон».

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