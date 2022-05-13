Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что следствием антироссийских санкций станут энергетический, логистический, продовольственный и другие кризисы в мире.

Из-за разрушения глобальных цепочек поставок возможен крупный логистический кризис, а тем странам, которые «стреляют в собственные ноги», запрещая импорт российских энергоносителей, грозит кризис в энергетике, написал Медведев в своем телеграм-канале.

«Наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах», — считает Медведев.

Подрыв устойчивости национальных валют, галопирующая инфляция и разрушение легальной системы защиты частной собственности приведут к валютно-финансовому кризису, добавил он.

Возникнут новые военные конфликты, в мире активизируются террористы. «Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия», — предположил зампред Совбеза.

По его мнению, неэффектные международные институты придут в упадок, но в мире возникнут новые глобальные альянсы, основанные на прагматических, а не идеологических критериях. В итоге будет создана новая архитектура безопасности, заключил Медведев.