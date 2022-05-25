Xiaomi выпустила компактную электронную книгу Moaan InkPalm Plus. Модель размерами со смартфон, оснащена черно-белым сенсорным E-Ink экраном и мощным железом.

Читалка Moaan InkPalm Plus получила 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 1440х720 пикселей. Экран имеет настраиваемую подсветку с 24 уровнями яркости и регулировкой цветовой температуры.

Ридер работает на базе процессора Rockchip RK3566, чаще используемого в Android-приставках и умных гаджетах, 2 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 2 200 мАч, его хватит на 30 дней или 6 000 листаний.

Электронная книга Moaan InkPalm Plus использует Android, что дает возможность установить на читалку практически любой софт, предназначенный для этой операционной системы. Она не поддерживает сотовую связь, но имеет модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 для выхода в интернет и подключения внешних устройств.

Huawei выпустила новый складной смартфон

Ридер доступен для предварительного заказа на китайской площадке JD по цене 1099 юаней (9 572 рубля). Пока нет информации о сроках выхода глобальной версии и ее стоимости.