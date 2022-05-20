Huawei выпустила новый складной смартфон

Huawei представила второй смартфон со складным экраном Mate Xs 2. Новинка отличается от конкурентов отсутствием складки в сложенном состоянии.

На официальной презентации Huawei продемонстрировала Mate Xs 2. В разложенном состоянии диагональ его экрана составляет 7,8 дюйма, в компактном — 6,5 дюйма. Разрешение, соответственно, 2480х2200 и 2480х1176 пикселей.

Блок камер исполнен вертикально и состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 13-мегапиксельной сверхширокой и 8-мегапиксельного телеобъектива. На передней панели устройства находится 10,7-мегапиксельная сверхширокоугольная селфи-камера.

Смартфон построен на базе однокристального Snapdragon 888 с поддержкой сетей 4G и графикой Adreno 660. Он используется во флагманских и игровых устройствах и обеспечивает высокую производительность при хороших показателях теплоотдачи и сравнительно низком энергопотреблении.

Аккумулятор имеет емкость 4600 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Ватт. Смартфон можно зарядить до 90% за полчаса, а чтобы он не перегревался, его оснастили системой жидкостного охлаждения Graphene.

Смартфон Mate XS 2 поддерживает работу со стилусом Huawei M-Pen 2s Stylus. Он оснащен 4096-уровневым датчиком распознавания степени нажатия и аккумулятором емкостью 82 мАч, достаточного для десяти часов непрерывной работы.

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Новинка поставляется только в одной конфигурации с 8 гигабайтами оперативной и 521 гигабайтами постоянной памяти. Mate XS 2 поступит в продажу в июне по цене 1 999 евро.