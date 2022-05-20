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«КАМАЗ-мастер» продаст грузовики из‑за нехватки средства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «КАМАЗ-мастер»

Команда «КАМАЗ-мастер», неоднократный победитель ралли «Дакар», продает несколько грузовиков, чтобы пополнить бюджет команды.

«Из-за ухода зарубежных партнеров мы работаем в режиме жесткой экономии и активно изыскиваем альтернативные источники пополнения бюджета. Просьбы продать ту или иную машину к нам поступали уже давно, но вот сейчас, можно сказать, жизнь заставила», — сказал «Матч ТВ» руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

Самый дешевый грузовик обойдется потенциальному покупателю в 8,2 миллиона рублей. КАМАЗ-4326 (2007 год постройки) продается за 10,4 миллиона рублей.

Самый дорогой лот — современный КАМАЗ-43509 за 60 миллионов рублей. Это абсолютно новый автомобиль, на аналогичных машинах пилоты «КАМАЗ-мастер» добивались побед и призовых мест на «Дакаре» 2019, 2020 и 2021 годов, а также в ралли-марафоне «Шелковый путь»-2019.

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