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Экс-пилот «Формулы-1» Мазепин выступит в ралли «Шелковый путь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Никиты Мазепина

Бывший пилот «Формула-1» Никита Мазепин, контракт с которым команда Haas разорвала из-за событий на Украине, будет участвовать в ралли «Шелковый путь», сообщила пресс-секретарь Российской автомобильной Федерации Мария Мельникова.

«По словам представителя организатора соревнования, вероятность этого близится к 100%. Сейчас Никита тренируется с победителем Дакара Сергеем Карякиным, и учитель очень доволен учеником», — написала Мельникова в телеграм-канале First Place.

По ее данным, Никита выступит в категории Т4 за команду Snag Racing.

Мазепин стал пилотом Haas в 2021 году. Титульным спонсором команды была российская компания «Уралкалий», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Мазепину. В марте 2022 после начала военной спецоперации России на Украине Haas прекратила с ними сотрудничество.

Ралли-марафон «Шелковый путь» пройдет с 7 по 16 июля. Гонка стартует в Астрахани, а завершится в Москве.

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