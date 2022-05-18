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WhatsApp позволит тайно покидать группы

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp работает над возможностью выхода из групп без оповещения остальных участников. Нововведение будет полезно для людей, стесняющихся покинуть сообщество по какой-либо причине, например, если оно создано родственниками или коллегами.

Уведомление о выходе из группы получит только ее администратор и сам пользователь, сообщает портал WABetaInfo, обнаруживший следы разработки в коде мессенджера. 

В текущей версии WhatsApp информирует о выходе из группы всех участников сообщества. Он демонстрирует оповещение прямо в чате, из-за этого некоторые пользователи не решаются покинуть ненужные им беседы, опасаясь неодобрения бывших собеседников или их обиды.

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Большинство мессенджеров информируют всех в группе, если участник ее покидает. Но не все. Например, настройки серверов Discord позволяют отключить подобные оповещения.

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