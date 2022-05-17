Русский Google Play: как установить NashStore

NashStore — первая отечественная альтернатива магазину приложений Google Play, начал работу 16 мая. С самого старта сервис испытал большой наплыв желающих и даже был атакован хакерами, но его работоспособность восстановлена.

Чтобы установить цифровой магазин нужно зайти на сайт NashStore и нажать кнопку «Скачать NashStore». После загрузки apk-файла необходимо установить его, возможно потребуется разрешить запуск приложений из неизвестных источников.

При первом запуске сервис попросит пройти простую регистрацию с указанием фамилии, имени, номера телефона и контактного email. Подтверждение создания аккаунта происходит по электронной почте.

Этих минимальных настроек достаточно для того, чтобы магазин приложений начал работать. Через него нормально устанавливаются и обновляются программы, заблокированные в Google Play, например, клиент «Альфа-Банка».

Предварительный просмотр ссылок появится в WhatsApp

С момента запуска в NashStore доступны более 1000 игр и приложений. Сервис позиционируется как независимый, устойчивый к санкциям цифровой магазин для Android.