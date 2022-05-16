Предварительный просмотр ссылок появится в WhatsApp

WhatsApp работает над предварительным просмотром ссылок. Он поможет ознакомиться с минимальной информацией о сайте перед переходом на него из мессенджера.

При первом касании ссылки в чате WhatsApp откроется мини-окно с названием, описанием и полным адресом, сообщает портал WABetaInfo, обнаруживший предварительный просмотр в бета-версии мессенджера для iOS. Второе касание откроет url в браузере.

Android-версия WhatsApp предоставляет предварительный просмотр ссылки перед переходом, но не дает дополнительной информации о целевом ресурсе и просто демонстрирует url. Новая опция позволит оценить, есть ли смысл переходить по ссылке.

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Функция предварительного просмотра ссылок в WhftsApp находится на стадии разработки. Исследователи WABetaInfo считают, что она будет доступна на iOS и Android.