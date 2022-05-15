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Представлены бюджетные TWS‑наушники российского производства

Источник:
Sibnet.ru
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Наушники InoiPods
Фото: © Inoi

Российская компания Inoi представила полностью беспроводные (TWS) наушники InoiPods с шумоподавлением и влагозащитой. Они поставляются в двух цветах и стоят 1490 рублей.

Степень влагозащиты не указана производителем, как и тип шумоподавления. Заявленная автономность в режиме разговора 3,5 часа, при воспроизведении — 4 часа. Кейс оснащен индикатором уровня заряда.

Наушники сопрягаются по Bluetooth 5.0, используются технологии EDR и BLE, увеличивающие скорость передачи данных, снижающие энергопотребление. Элементы управления InoiPods позволяют принять или завершить вызов, набрать последний номер, включить функцию ожидания или удержания.

Представлен гибрид смартфона и электронной книги

inoiPods представлены в черном и белом цвете. В комплекте зарядный кейс, наушники, кабель USB Type-C. Цена на сайте производителя 1490 рублей.


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Топ комментариев

ponhik78

Ты коммунальщикам тоже самое говоришь когда они тебя за неуплату отключить пытаются?)))

karuto

Режиссер посветовал выбросить телевизор, по которому его показывали. Молодец.

urbasik

Не хотят Рейх возрожденный терять..Сколько сил и времени на него потрачено.

VALGOR

Как это связано с поставками электроэнергии финнам? Или финны думают раз в НАТО вступают, значит и за...