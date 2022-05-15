Представлены бюджетные TWS‑наушники российского производства

Российская компания Inoi представила полностью беспроводные (TWS) наушники InoiPods с шумоподавлением и влагозащитой. Они поставляются в двух цветах и стоят 1490 рублей.

Степень влагозащиты не указана производителем, как и тип шумоподавления. Заявленная автономность в режиме разговора 3,5 часа, при воспроизведении — 4 часа. Кейс оснащен индикатором уровня заряда.

Наушники сопрягаются по Bluetooth 5.0, используются технологии EDR и BLE, увеличивающие скорость передачи данных, снижающие энергопотребление. Элементы управления InoiPods позволяют принять или завершить вызов, набрать последний номер, включить функцию ожидания или удержания.

Представлен гибрид смартфона и электронной книги

inoiPods представлены в черном и белом цвете. В комплекте зарядный кейс, наушники, кабель USB Type-C. Цена на сайте производителя 1490 рублей.