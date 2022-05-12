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Представлен гибрид смартфона и электронной книги

Источник:
Sibnet.ru
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Гибрид электронной книги и смартфона Hisense А9
Фото: JD

Компания Hisense представила смартфон А9, оснащенный дисплеем E-Ink вместо привычного LCD-экрана и цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП). Новинка подойдет любителям электронных книг и музыки, но будет неудобна любителям игр и видео.

Смартфон получил 6,1-дюймовый черно-белый экран, построенный по технологии «электронных чернил», используемой в основном в ридерах. Характеристики на портале JD указывают на то, что новинка получит процессор Snapdragon 662, его достаточно для выполнения базовых задач, таких как прослушивание музыки или серфинг в интернете.

Смартфон Hisense А9 оснащен бюджетным, но качественным цифро-аналоговым преобразователем ES9318. Таким образом, он подойдет не только любителям электронных книг, но и поклонникам качественного звука.

Экраны, построенные по технологии «электронных чернил», не испускают собственного света, поэтому в Hisense А9 имеется дополнительная подсветка с настраиваемой яркостью. Это позволит пользоваться смартфоном в темноте.

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Дисплеи E-Ink не подходят для гейминга — они обладают низкой частотой обновления и высокой, по сравнению с классическим экраном, задержкой ввода. Просмотр видео на подобном экране возможен, но некомфортен.

Смартфон Hisense А9 поставляется в двух вариантах с 4 и 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Стоимость новинки на этапе предзаказа на портале JD начинается от 270 долларов.

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Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.

pepelmetal

Условия ставить будет только Россия

pepelmetal

Та для этого они и сделали провокации в Буче и Ирпени, но их условия всерьёз рассматривать никто не станет!