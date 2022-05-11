Windows 11 вышла на флешках

Microsoft выпустила Windows 11 на флешках. Стоимость операционной системы осталась прежней, а лицензия распространяется на один ПК.

Пользователь Twitter Luke Blevins обнаружил розничные копии Windows 11, поступившие в продажу на USB-накопителях. Microsoft не делала официальных заявлений о выходе операционной системы на физическом носителе, но, согласно информации на сайте Best Buy, она доступна для покупки с 14 апреля.

Коробочные версии Windows 11 Pro и 11 Home включают флешку с установщиком операционной системы и небольшую инструкцию по инсталляции и активации. Системные требования остались прежними и ОС не получится использовать на ПК без криптопроцессора TPM 2.0.

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Как и цифровая копия, физическая Windows 11 Home стоит 139,99 доллара, а Windows 11 Pro — 199,99 доллара. Лицензия действительна для одного компьютера.