Asus представил ZenBook S 13 OLED — сверхлегкий ноутбук с 13,3-дюймовой OLED-панелью, гибридным процессором и SSD на 1 Тб.

Соотношение экрана 16:10, что может показаться немного непривычным, но оно становится все более популярным у производителей ноутбуков, разрешение 28801800 (2,8K). OLED-экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass NBT, сообщает Tom’s Hardware. Оно обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам и их меньшую видимость в случае появления.

Ноутбук ZenBook S 13 OLED работает на базе гибридного процессора Ryzen 7 6800U и графического ускорителя iGPU Radeon 680M. Он оснащен 16 Гб оперативной памяти и высокоскоростным SSD на 1 Тб со скоростью передачи данных 6500 Мб/с. В совокупности это позволяет использовать лаптоп в качестве игрового.

Корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава, благодаря чему ноутбук получился прочным и легким — вес около килограмма. Цена и сроки появления ZenBook S 13 OLED на рынке пока не оглашаются.