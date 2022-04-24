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Asus выпустил сверхлегкий ноутбук с OLED‑экраном и SSD

Источник:
Sibnet.ru
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Ноутбук ZenBook S 13 OLED
Фото: © Asus

Asus представил ZenBook S 13 OLED — сверхлегкий ноутбук с 13,3-дюймовой OLED-панелью, гибридным процессором и SSD на 1 Тб.

Соотношение экрана 16:10, что может показаться немного непривычным, но оно становится все более популярным у производителей ноутбуков, разрешение 28801800 (2,8K). OLED-экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass NBT, сообщает Tom’s Hardware. Оно обеспечивает повышенную устойчивость к царапинам и их меньшую видимость в случае появления. 

Ноутбук ZenBook S 13 OLED работает на базе гибридного процессора Ryzen 7 6800U и графического ускорителя iGPU Radeon 680M. Он оснащен 16 Гб оперативной памяти и высокоскоростным SSD на 1 Тб со скоростью передачи данных 6500 Мб/с. В совокупности это позволяет использовать лаптоп в качестве игрового.

Корпус выполнен из алюминиево-магниевого сплава, благодаря чему ноутбук получился прочным и легким — вес около килограмма. Цена и сроки появления ZenBook S 13 OLED на рынке пока не оглашаются.

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