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Как подобрать телевизор на замену монитору

Источник:
Sibnet.ru
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Fortnite на ТВ
Фото: © Erik Mclean / Unsplash License
Довольно много пользователей задумываются над использованием телевизора в качестве монитора. Основное преимущество такого решения — больший размер экрана. К тому же телевизор — это самостоятельное устройство и его можно использовать по прямому назначению.

Но далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы, кроем того, при неправильном выборе использование ТВ в качестве монитора может быть вредным для здоровья. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на некоторые особо важные параметры.

Главная проблема — Input Lag

Input Lag — это время, требуемое экрану на отображение отправленной ему команды. Высокий Input Lag телевизоров объясняется их сложной архитектурой. Перед тем как попасть на экран, сигнал проходит множественные обработки операционной системой ТВ и коррекцию различными технологиями улучшения качества.

У большинства современных телевизоров время задержи варьируется от 30 до 150 миллисекунд (мс). У телевизоров с большим временем отображения сигнала это заметно даже при движении курсора мыши — кажется, будто он «плывет».

Для офисной работы и спокойных игр (пошаговые стратегии, квесты) Input Lag должен быть менее 100 мс, оптимальным вариантом станет 30-50 мс. Однако этого недостаточно для соревновательных шутеров и MOBA — там нужна минимальная задержка. У мониторов этот показатель редко превышает 12 мс.

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Стоит учитывать, что Input Lag зависит от разрешения экрана. Так, при отображении телевизором видео в 1080р задержка может составлять 10-15 миллисекунд, а при увеличении разрешения до 4К она возрастает до 120 мс или более.

Матрица и подсветка

Оптимальной по цене и качеству станет IPS матрица, она предлагает достаточную для работы и развлечений цветопередачу, дает широкий угол обзора и обеспечивает качественную цветопередачу. IPS матрицей оснащается подавляющее большинство современных мониторов и телевизоров.

Матрица отвечает за время отклика экрана — время, требуемое для смены кадра. Этот параметр прежде всего важен для геймеров. В большинстве игр достаточно 1-5 мс, но киберспорт потребует 1-2 мс или даже меньше. Телевизор с таким низким показателем отклика сложно найти.

Современные экраны имеют только LED-подсветку — ее вариации зависят от типа используемых светодиодов. В зависимости от производителя она может быть модифицирована в QLED или NanoCell.

Разрешение и частота обновления экрана

Большинство игр и софта прекрасно работают в Full HD (19201080) — этого достаточно для комфортной игры, работы и просмотра видео. На рынке появляется все больше телевизоров с поддержкой UltraHD (4К, 38402160), они дороже, но в скором времени станут стандартом экранов.

Определиться с частотой немного сложнее. Комфортная работа возможна при частоте 60-75 Гц, большинство игр запускаются с частотой кадров 30-60 fps. Однако современные проекты уже направлены на 120 Гц, а фильмы в хорошем качестве на 100-120 Гц.

Таким образом, выбирать стоит модель с разрешением не менее FullHD и частотой кадров 100-120 Гц.

Диагональ 

Это вопрос комфорта. Работать за 32-дюймовым экраном удобно на расстоянии 60-100 сантиметров. К телевизорам с большей диагональю уже потребуется привыкать.

С экранами диагональю выше 40 дюймов работать на близком расстоянии неудобно — придется поворачивать голову, так как близость не позволит охватить все рабочее пространство одним взглядом. Обилие светодиодов на такой большой площади может негативно сказаться на зрении и стать причиной головной боли. 

Игровые режимы телевизоров

Некоторые телевизоры имеют игровые режимы (Game Mode) или оснащены специальными HDMI-портами для подключения к ПК. При их использовании Input Lag значительно уменьшается за счет обхода операционной системы ТВ и отключения средств оптимизации качества картинки.

Некоторые телевизоры при использовании игрового режима оптимизируют яркость и контрастность таким образом, чтобы изображение на экране становилось четче и намеренно занижают максимально возможное разрешение картинки, чтобы снизить задержку.

Наличие игрового режима и его возможности уникальны для каждого производителя и модели телевизоров. Иногда они подходят только для консольных игр. 

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колобок11

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