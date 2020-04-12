Подключая интерактивное телевидение от Ростелекома пользователь вместе с приставкой получает пульт. Он позволяет управлять ТВ-приставкой и телевизором одновременно. Как настроить пульт Ростелекома для своей модели телевизора?

Пользователям интерактивного телевидения (ИТВ) не нужно хранить два пульта на тумбочке. Включать телевизор, убавлять громкостью и переключать каналы можно одним универсальным устройством.

Для этого нужно подключить пульт к телевизору по коду производителя или автоматическим перебором всех кодов, записанных в памяти пульта. Настройка пульта от приставки Ростелекома займет несколько, а пользоваться интерактивным телевидением станет гораздо удобней.

Как подключить пульт Ростелекома к телевизору

Подключение автоматическим перебором кодов

Сначала нужно переключить пульт в режим программирования — одновременно удерживать две секунды кнопки ОК и TV, пока светодиод на кнопке TV не мигнет два раза.

Ввести 991 с пульта.

Нажать CH+. Во время каждого нажатия пульт выбирает код из внутреннего списка, посылает телевизору команду на выключение. При каждом нажатии пульт будет выбирать код из уже встроенного в него перечня кодов.

Когда телевизор выключится, нажать ОК для сохранения кода. Если все прошло успешно, то светодиод на кнопке TV мигнет два раза.





По коду производителя телевизора

Нажать одновременно и удерживать пару секунд ОК и TV, пока светодиод на кнопке TV не мигнет два раза. Это сигнал, что пульт перешел в режим перепрошивки.

Выбрать ключ из четырех цифр, подходящий для определенной модели телевизора (указан в таблице). Если код подошел, светодиод мигнет два раза. Если он не мигает, надо повторить все действия сначала.

Для проверки можно повысить громкость на телевизоре с помощью пульта. Если получилось, то код выбран верно. Если громкость осталась такой же, нужно выбрать другой код из таблицы и снова проверить.

Коды телевизоров для пульта Ростелекома

Компания-производитель Ключи Acer 1339 2190 1644 Aiwa 0701 1916 1908 1955 1505 Akai 0361 0208 0371 0037 0191 0035 0009 0072 0218 0714 0163 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0264 0178 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 2021 1727 1308 1865 1667 BenQ 1562 1756 1574 2390 2807 Hitachi 1576 1772 0481 0578 0719 2207 0225 0349 0744 1585 0356 1037 1484 1481 2127 1687 1667 0634 1045 1854 0473 0036 0163 0343 2214 1163 0576 0499 1149 2074 0797 0480 0072 0037 0556 0109 0548 0178 1137 0105 0361 0877 0217 2279 JVC 0653 1818 0053 2118 0606 0371 0683 0036 0218 0418 0093 0650 2801 LG 2182 1149 1423 1840 1663 0178 0037 1305 1842 1668 0714 1673 0606 1319 1721 1265 0009 0556 0715 1681 0001 0217 0163 0109 0698 0247 0361 2057 2731 Panasonic 0650 1636 1650 0226 0250 1310 0361 0853 0367 0037 0556 0163 0548 0001 1335 0108 2677 Philips 0556 0037 1506 1744 2015 1583 1495 1867 0605 1887 1455 1695 1454 0554 0343 0374 0009 0200 0361 1521 Pioneer 1260 0760 1457 0166 0679 0037 0556 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512 Samsung 2051 0618 0812 0587 1458 1619 0556 1249 1312 2103 2137 1630 0644 2094 1584 2097 1235 0009 0037 1678 0217 0370 0060 0766 0814 0072 0264 1037 0163 Sony 1505 1825 1651 1625 1751 0010 0011 1685 0036 0000 0810 2778 Toshiba 0035 0060 0154 0508 0156 0243 0036 0070 0102 1508 0217 0109 0718 0195 0191 0618 1916 1908 0009 0698 0037 1945 Daewoo 0634 2098 0661 0499 0624 0374 1909 0037 0556 0009 0218 0217 0451 1137 1902 1908 0880 1598 0876 1612 0865 0698 0714 0706 2037 1661 1376 1812

Возможные неполадки в работе пульта

Перед тем как обращаться в службу поддержки Ростелекома, можно попробовать решить проблемы с пультом самостоятельно.

Конфликт управления приставкой и телевизором

Если при нажатии на одну из клавиш пульта переключается не только телевизор, но и приставка, то возник конфликт управления — ключи приставкой и телевизором совпали. Поэтому надо изменить один из ключей (выбрав один из пяти).

Направить пульт на приставку.

Переключить в режим программирования — нажать ОК и Power одновременно и удерживать две секунды.

Набрать на пульте один из кодов — 3220, 3221, 3222, 3223,3224.

Проверить проблемную кнопку. Если конфликт не устранен, набрать другой и попробовать все снова.

Сброс настроек пульта

Если пульт ИТВ не работает, можно сбросить все параметры.

Войти в режим программирования.

Ввести 977. Светодиод кнопки Power мигнет четыре раза.

Все специальные настройки пульта удалены.

Пульт не реагирует

Если пульт не реагирует на нажатие кнопок, сначала нужно проверить режим подсветки экрана. Если подсветка работает в режиме «Экономный», то сигналы пульта могут быть заблокированы. Стоит попробовать перевести подсветку на среднюю или максимальную эффективность.

Если это не помогло, и, например, не получается прибавить громкость, надо попробовать перепрограммировать пульт, сбросив параметры и привязав его к устройствам по инструкции, описанной выше.