НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Rutube восстановил работу после хакерской атаки

Источник:
Sibnet.ru
216 0
Фото: © Sibnet.ru

Rutube возобновил работу после двух дней недоступности из-за хакерской атаки. Пользователям доступно почти все видео, но полный функционал для авторов контента еще не восстановлен.

Видеохостинг восстанавливается поэтапно, сообщается в группе Rutube «ВКонтакте». Для просмотра пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео, авторские кабинеты будут доступны чуть позже. Сначала вернут студию а инструменты аналитики, а затем восстановят поиск и комментарии.

Администрация Rutube обратилась в правоохранительные органы для расследования хакерской атаки. Из-за действий злоумышленников доступ к платформе был невозможен несколько дней.

Пользователи «ВКонтакте» отреагировали на восстановление иронично. Они считают, что видеохостинг изначально работал плохо и потеря работоспособности не дело рук хакеров, а вопрос времени и Rutube еще нужно много сделать, чтобы стать конкурентоспособным.

Google, Apple и Microsoft отменят пароли

Еще по теме
Twitter позволит делиться постами с избранными пользователями
Платная подписка появится в Telegram
Илон Маск задумался над шифрованием в Twitter
WhatsApp добавит подключение второго смартфона к аккаунту
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
20.04.22, 11:14
5648
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
6788
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
5494
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
6712
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
8440
0
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
6268
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
6712
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
11513
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
10103
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
13924
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Великобритания ударила по российскому экспорту
Новосибирского депутата арестовали за «Бессмертный полк»
Майнеры Ethereum установили рекорд суточной добычи
Grand Theft Auto V запустили в невероятном разрешении
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Какое такое военное положение при спецоперации?

лачинов

По всем рыночным канонам должно последовать снижение цен, но в нашем случае скорее сократят выпуск.

pepelmetal

Условия ставить будет только Россия

pepelmetal

Та для этого они и сделали провокации в Буче и Ирпени, но их условия всерьёз рассматривать никто не станет!