Rutube восстановил работу после хакерской атаки

Rutube возобновил работу после двух дней недоступности из-за хакерской атаки. Пользователям доступно почти все видео, но полный функционал для авторов контента еще не восстановлен.

Видеохостинг восстанавливается поэтапно, сообщается в группе Rutube «ВКонтакте». Для просмотра пользователям уже доступно 99,5% библиотеки видео, авторские кабинеты будут доступны чуть позже. Сначала вернут студию а инструменты аналитики, а затем восстановят поиск и комментарии.

Администрация Rutube обратилась в правоохранительные органы для расследования хакерской атаки. Из-за действий злоумышленников доступ к платформе был невозможен несколько дней.

Пользователи «ВКонтакте» отреагировали на восстановление иронично. Они считают, что видеохостинг изначально работал плохо и потеря работоспособности не дело рук хакеров, а вопрос времени и Rutube еще нужно много сделать, чтобы стать конкурентоспособным.

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