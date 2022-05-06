Google, Apple и Microsoft объединят усилия для разработки системы входа на сайты без паролей. Авторизация будет происходить с помощью смартфонов, без сторонних приложений и SMS.

Альянс FIDO, занимающийся разработкой и продвижением стандартов аутентификации, сообщил на официальном сайте, что технологические гиганты займутся совместной работой над внедрением авторизации без паролей. В качестве альтернативы пользователям предложат использовать смартфон как аппаратный ключ.

Для доступа на сайт пользователям будет предложено просто разблокировать свой смартфон привычным способом — отпечатком пальца или вводом PIN-кода. Такая технология более удобна и безопасна, она предотвращает фишинговые атаки и удобнее двухфакторной аутентификации или подтверждения личности с помощью SMS.

«Полный переход к миру без пароля начнется с того, что потребители сделают его естественной частью своей жизни. Любое жизнеспособное решение должно быть безопаснее, проще и быстрее, чем пароли и устаревшие методы многофакторной аутентификации, используемые сегодня», — сообщил Алекс Саймонс, вице-президент по управлению программами идентификации в Microsoft.

Платформы Google, Apple и Microsoft уже поддерживают стандарт FIDO на миллионах устройств и используют его в клиентах двухфакторной аутентификации. Совместная работа трех технологических гигантов над внедрением функции безопасного входа делает ее доступной сразу на всех популярных платформах.

Chrome будет сам менять украденные пароли

Пока неизвестно, что делать в случае утери смартфона. На сайте Альянса FIDO сообщается, что данные для входа будут храниться в облаке, но сам процесс восстановления не описан.