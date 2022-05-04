Google Chrome научили самостоятельно менять украденные пароли

Браузер Google Chrome на Android научился автоматически проверять пароли пользователя и предлагать замену, если тот скомпрометирован.

Новая функция стала реальностью после расширения возможностей фирменной технологии Google Duplex, которая первоначально создавалась в качестве дополнения голосового помощника Google Assistant, сообщается в блоге браузера.

Если пароль, с которым пользователь вошел в систему, найден в одной из баз данных с утечками, браузер предложит изменить его, пользователю лишь останется подтвердить процесс смены. При этом Google Assistant сформирует в качестве пароля собственную комбинацию.

При необходимости пользователь сможет внести нужные правки или даже полностью и изменить предложенный пароль.