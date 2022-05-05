Xiaomi запустила производство браслетов Mi Band 7

Xiaomi запустила массовое производство умных браслетов Mi Band 7, что говорит о скорой презентации и появлении устройств на рынке. Релиз может состояться в мае, вместе с анонсом смартфона Xiaomi 12 Ultra.

По данным источника MyDrivers внутри компании, Xiaomi, помимо умного браслета, начала массовое производство не анонсированных ранее смарт-часов. Пока неизвестно, будет ли это новинка на рынке или улучшение существующей модели.

Известно, что Mi Band 7 получит более крупный, по сравнению с предшественниками,1,56-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 490192. Браслет будет иметь более емкий аккумулятор на 250 мАч и встроенный датчик GPS и будет поставляться в двух версиях: с NFC и без.

Источник издания предполагает, что презентация Mi Band 7 и новых смарт-часов пройдет совместно с анонсом Xiaomi 12 Ultra на майском мероприятии Xiaomi, дата проведения пока не названа.