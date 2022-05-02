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Браузеры сумеют проверять видео на фейки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Браузеры с автопроверкой видео на наличие фейков могут появиться уже в 2022 году, сообщил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

«Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты», — цитирует ТАСС Кувикова.

Он отметил, что широкое распространение deepfake-видео предполагает совершенствование методов их распознавания. На рынке уже существуют такие программы, следующим этапом развития должно стать появление расширений браузеров и функций в видеопроигрывателях соцсетей, позволяющих анализировать подлинность записей.

Кувиков добавил, что определить на глаз следы обработки видео практически невозможно.

Технологии deepfake (англ. «глубинное обучение» и «подделка») используются в мобильных приложениях и программах для редактирования фото или видео. С их помощью пользователь может, к примеру, изменить внешность людей или добавить в кадр какой-либо элемент, в том числе для создания фейковых материалов.

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Топ комментариев

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

slavaynin

Будут сидеть и дуться как мышь на крупу)

karuto

Не глупее, но когда уровень жизни падает, а подачек от США нет, надо задуматься.