Браузеры сумеют проверять видео на фейки

Браузеры с автопроверкой видео на наличие фейков могут появиться уже в 2022 году, сообщил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков.

«Это вопрос скорейшего времени. Функция такого рода может появиться в тестовом режиме уже в 2022 году, вполне вероятно, что менее чем через полгода мы увидим первые продукты», — цитирует ТАСС Кувикова.

Он отметил, что широкое распространение deepfake-видео предполагает совершенствование методов их распознавания. На рынке уже существуют такие программы, следующим этапом развития должно стать появление расширений браузеров и функций в видеопроигрывателях соцсетей, позволяющих анализировать подлинность записей.

Кувиков добавил, что определить на глаз следы обработки видео практически невозможно.

Технологии deepfake (англ. «глубинное обучение» и «подделка») используются в мобильных приложениях и программах для редактирования фото или видео. С их помощью пользователь может, к примеру, изменить внешность людей или добавить в кадр какой-либо элемент, в том числе для создания фейковых материалов.