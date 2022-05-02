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Илон Маск задумался над шифрованием в Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Переписка в Twitter на смартфоне
Фото: Marten Bjork / Unsplash License

Илон Маск считает, что сообщения в Twitter недостаточно защищены и социальную сеть необходимо оснастить сквозным шифрованием данных по аналогии с популярными мессенджерами.

«Личные сообщения Twitter должны иметь сквозное шифрование, такое как в Signal, чтобы никто не мог шпионить за вашими сообщениями или взломать их», — сообщил Маск в Twitter.

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Сквозное шифрование кодирует данные на устройствах пользователей, не отправляя их в «чистом виде» в сеть. Оно позволяет предотвратить утечку данных на стороне провайдера и делает бесполезным перехват пакетов информации злоумышленниками, так как ключей шифрования для декодирования нет в свободном доступе.

Signal — бесплатный мессенджер с открытым исходным кодом, использующий собственную технологию сквозного шифрования получившую всемирное признание. Signal Protocol используется в Skype, Google Allo и WhatsApp.

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Топ комментариев

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

slavaynin

Будут сидеть и дуться как мышь на крупу)

karuto

Не глупее, но когда уровень жизни падает, а подачек от США нет, надо задуматься.