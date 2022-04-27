НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Совфед предложил пускать в соцсети по номеру телефона

Источник:
РБК
198 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Совет Федерации предложил сделать обязательной идентификацию пользователей по номеру телефона в работающих на территории России соцсетях и сервисах электронной почты.

Соответствующее предложение уже направлено правительству, уточнила зампред совета по развитию цифровой экономики при верхней палате Ирина Рукавишникова. По ее словам, данная мера покончит с анонимностью в Сети.

«Механизмы борьбы с фейковой информацией, размещаемой в средствах массовой информации, в интернете, в телеграм-каналах, в других интернет-источниках, сегодня очень актуальны», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, у верифицированного аккаунта будет определенная отметка, к нему можно будет относиться как к достоверному источнику информации. При этом устранение анонимности в интернете потребует неукоснительного соблюдения законодательства о персональных данных.

Еще по теме
Детям участников спецоперации оплатят из бюджета Бурятии учебу в вузе
Депутаты предложили амнистию для нарушителей ПДД
Евросоюз запретил таргетирование рекламы и рекомендации в интернете
Полицию обязали уведомлять хозяев о вскрытии квартир и машин
смотреть все
Политика #Законы #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
Европа обсудит конфискацию российских активов ради Украины
Центробанк установил курсы валют на четверг
Вышла первая версия Android 13
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
26
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
25
Россия перекрыла газ Болгарии