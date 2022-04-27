Совфед предложил пускать в соцсети по номеру телефона

Совет Федерации предложил сделать обязательной идентификацию пользователей по номеру телефона в работающих на территории России соцсетях и сервисах электронной почты.

Соответствующее предложение уже направлено правительству, уточнила зампред совета по развитию цифровой экономики при верхней палате Ирина Рукавишникова. По ее словам, данная мера покончит с анонимностью в Сети.

«Механизмы борьбы с фейковой информацией, размещаемой в средствах массовой информации, в интернете, в телеграм-каналах, в других интернет-источниках, сегодня очень актуальны», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, у верифицированного аккаунта будет определенная отметка, к нему можно будет относиться как к достоверному источнику информации. При этом устранение анонимности в интернете потребует неукоснительного соблюдения законодательства о персональных данных.