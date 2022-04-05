WhatsApp упростит общение с незнакомцами

WhatsApp тестирует функцию, упрощающую общение с контактами, отсутствующими в записной книге. Она позволяет сразу начать переписку без необходимости сохранять номер.

При нажатии на несохраненный контакт в WhatsApp появляется меню, предлагающее начать переписку, позвонить или сохранить номер, сообщает портал WABetaInfo, обнаруживший нововведение в бета-версии WhatsApp для Android.

При нажатии на номер, отсутствующий в списке контактов, приложение выводит контекстное меню, предлагающее отправить сообщение без добавления адресата в контакты, позвонить или сохранить номер.

Нововведение будет полезно для кратковременных переписок, не требующих занесения собеседника в список контактов. Например, общение с курьером или магазином.

В текущей версии WhatsApp нет простого способа отправить сообщение на номер, отсутствующий в записной книге смартфона. Для этого приходится использовать сторонние приложения или сервисы. О сроках выхода новой функции в широкий доступ не сообщается.