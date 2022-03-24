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Веб‑версия WhatsApp сможет работать без смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Whatsapp логотип
Фото: © Eyestetix Studio / Unsplash License

Онлайн-версия WhatsApp сможет работать как самостоятельный клиент. Ранее для запуска и работы приложения на компьютере было необходимо иметь стабильное интернет-соединение на смартфоне.

Новая функция доступна пользователям бета-версии WhatsApp с ноября 2021 года, сообщает WABetaInfo. Кроме автономности от мобильника, она дает возможность одновременно подключать к одному аккаунту WhatsApp до четырех устройств. Веб-клиент автоматически отключится, только если в нем не будет активности в течение 14 дней. 

В целях безопасности на вторичных устройствах отключены функции удаления сообщений, очистки чатов, отправки ссылок с предварительным просмотром и формирования списка массовых рассылок.

Некоторые пользователи iOS уже получили соответствующее обновление, полный охват платформы произойдет в марте. WhatsApp для Android обновится в апреле.

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