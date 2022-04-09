Xiaomi выпустила переносной умный выключатель Xiaomi Bluetooth Power Switch для умного дома. Он легко интегрируется в систему IoT Smart Home Xiaomi и может управлять любым подключенным к ней устройством.

Беспроводной выключатель Xiaomi Bluetooth Power Switch выполнен в традиционном минималистичном дизайне и имеет всего две кнопки, сообщает Gizmochina. Он способен передавать до семи команд любым устройствам в системе умного дома IoT Smart Home Xiaomi.

Настройка команд и подключение к умному дому проводится через приложение Xiaomi Home. Выключатель может управлять практически любым устройством, например, чайником, стиральной машиной и рисоваркой. Командами могут служить как простые переключения кнопок, так и их совместное нажатие, короткий клик или удержание.

Выключатель полностью автономен и его можно переносить в любое места дома, важно, чтобы он не терял связь с умным домом. Встроенная батарея Xiaomi Bluetooth Power Switch, по заявлению производителя, может прослужить до трех лет.