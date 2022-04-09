НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi выпустила переносной умный выключатель

Источник:
Sibnet.ru
171 0
Универсальный переносной умный выключатель Xiaomi Bluetooth Power Switch
Фото: © Xiaomi

Xiaomi выпустила переносной умный выключатель Xiaomi Bluetooth Power Switch для умного дома. Он легко интегрируется в систему IoT Smart Home Xiaomi и может управлять любым подключенным к ней устройством.

Беспроводной выключатель Xiaomi Bluetooth Power Switch выполнен в традиционном минималистичном дизайне и имеет всего две кнопки, сообщает Gizmochina. Он способен передавать до семи команд любым устройствам в системе умного дома IoT Smart Home Xiaomi.

Настройка команд и подключение к умному дому проводится через приложение Xiaomi Home. Выключатель может управлять практически любым устройством, например, чайником, стиральной машиной и рисоваркой. Командами могут служить как простые переключения кнопок, так и их совместное нажатие, короткий клик или удержание.

Dyson выпустил наушники с очистителем воздуха

Выключатель полностью автономен и его можно переносить в любое места дома, важно, чтобы он не терял связь с умным домом. Встроенная батарея Xiaomi Bluetooth Power Switch, по заявлению производителя, может прослужить до трех лет.

Еще по теме
Xiaomi представила самую современную рацию
Realme представила компактный бюджетный планшет
Детектор Bluetooth‑трекеров разработают для Android
Xiaomi представила умный дверной звонок
смотреть все
Хайтек #Гаджеты #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
09.04.22, 15:14
636
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
3907
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
5563
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
4302
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
2281
0
Как выбрать
Как подобрать телевизор на замену монитору
08.04.22, 13:24
1522
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
8654
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
7681
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
11081
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
11865
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Сериал «Сестры» на СТС продлили на второй сезон
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

GammiPluh

не ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет

GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...

GammiPluh

Я уверен что звание у вас есть в какой-нибудь 72 ЦИПсО и с уверенностью могу утверждать что опровергнуть...