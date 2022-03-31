Dyson выпустил наушники с очистителем воздуха

Джейк Дайсон представил Dyson Zone — устройство, сочетающее в себе высококачественные наушники и систему очистки воздуха. Оно обеспечивает высокое качество звука и фильтрует до 99% воздуха, поступающего в дыхательную зону.

Система фильтрации захватывает воздух в наушниках, пропускает его через два фильтра и направляет в нос и рот пользователя через специальный козырек, сообщается на сайте Dyson.

Наушники оснащены специальными датчиками, отвечающими за изменение степени фильтрации в зависимости от скорости движения пользователя. Через фильтры проходит до 99% вдыхаемого воздуха, они способны отделить частицы размером до 0,1 микрона, что сопоставимо с размером пыльцы, пыли и некоторых бактерий.

Чтобы заглушить окружающий шум и гул от постоянно работающих вентиляторов, в Dyson Zone встроена система активного шумоподавления. В компании считают, что их продукт одновременно решает городские проблемы качества воздуха и шумового загрязнения.

На разработку Dyson Zone компания потратила более шести лет. За это время было создано около 500 прототипов, не прошедших испытания или признанных неудобными в использовании. Цена новинки пока не оглашается.