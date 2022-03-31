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Dyson выпустил наушники с очистителем воздуха

Источник:
Sibnet.ru
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Наушники с очистителем воздуха Dyson Zone
Фото: © Dyson

Джейк Дайсон представил Dyson Zone — устройство, сочетающее в себе высококачественные наушники и систему очистки воздуха. Оно обеспечивает высокое качество звука и фильтрует до 99% воздуха, поступающего в дыхательную зону.

Система фильтрации захватывает воздух в наушниках, пропускает его через два фильтра и направляет в нос и рот пользователя через специальный козырек, сообщается на сайте Dyson

Наушники оснащены специальными датчиками, отвечающими за изменение степени фильтрации в зависимости от скорости движения пользователя. Через фильтры проходит до 99% вдыхаемого воздуха, они способны отделить частицы размером до 0,1 микрона, что сопоставимо с размером пыльцы, пыли и некоторых бактерий.

Чтобы заглушить окружающий шум и гул от постоянно работающих вентиляторов, в Dyson Zone встроена система активного шумоподавления. В компании считают, что их продукт одновременно решает городские проблемы качества воздуха и шумового загрязнения.

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На разработку Dyson Zone компания потратила более шести лет. За это время было создано около 500 прототипов, не прошедших испытания или признанных неудобными в использовании. Цена новинки пока не оглашается.

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....