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Xiaomi представила новую линейку смарт‑часов

Источник:
Sibnet.ru
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Смарт-часы Xiaomi Watch S1
Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила умные часы Xiaomi Mi Watch S1 и Xiaomi Mi Watch S1 Active. Обе модели отслеживают 117 видов спорта, в том числе 19 профессиональных. Часы также можно использовать как Bluetooth-гарнитуру для звонков, сообщается на официальном сайте Xiaomi.

Новинки имеют 1,43-дюймовый AMOLED экран, оснащены модулями GPS и NFS и контролируют не только пульс и качество сна, но и уровень кислорода в крови (SpO2).

Наличие в часах собственного датчика GPS дает возможность использовать на тренировках только часы, не подключая их к телефону. Это удобно, например, при занятиях бегом — не нужно брать с собой смартфон, а данные о пробежке можно будет отправить в него позже. 

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 470 мАч. По заверению производителя, этого должно хватать на 12 дней работы в режиме ожидания и 24 дня в режиме экономии заряда.

Смартфоны Xiaomi получат зарядку как у iPhone

Функционал обеих моделей одинаков, различия лишь внешние. Часы Mi Watch S1 имеют корпус из нержавеющей стали, сапфировое стекло и кожаный ремешок. Они стоят 269 долларов. Mi Watch S1 Active, выполненные пластика и с менее прочным стеклом, стоят такие умные часы 199 долларов.

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Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

CaRdan

Ну да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.

pkv84

Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...

WSG0600-164-164

Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.
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