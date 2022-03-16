Xiaomi представила умные часы Xiaomi Mi Watch S1 и Xiaomi Mi Watch S1 Active. Обе модели отслеживают 117 видов спорта, в том числе 19 профессиональных. Часы также можно использовать как Bluetooth-гарнитуру для звонков, сообщается на официальном сайте Xiaomi.

Новинки имеют 1,43-дюймовый AMOLED экран, оснащены модулями GPS и NFS и контролируют не только пульс и качество сна, но и уровень кислорода в крови (SpO2).

Наличие в часах собственного датчика GPS дает возможность использовать на тренировках только часы, не подключая их к телефону. Это удобно, например, при занятиях бегом — не нужно брать с собой смартфон, а данные о пробежке можно будет отправить в него позже.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 470 мАч. По заверению производителя, этого должно хватать на 12 дней работы в режиме ожидания и 24 дня в режиме экономии заряда.

Функционал обеих моделей одинаков, различия лишь внешние. Часы Mi Watch S1 имеют корпус из нержавеющей стали, сапфировое стекло и кожаный ремешок. Они стоят 269 долларов. Mi Watch S1 Active, выполненные пластика и с менее прочным стеклом, стоят такие умные часы 199 долларов.