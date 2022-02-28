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Смартфоны Xiaomi получат беспроводную магнитную зарядку как у iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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Xiaomi представила новое ультратонкое беспроводное зарядное устройство. Новинка меньше конкурентов по размерам, легче, быстрее заряжает смартфоны, не склонна к перегревам и оснащена технологией, аналогичной MagSafe у iPhone.

В конструкции зарядки использовано 17 магнитов, расположенных по кругу, сообщается на портале Xiaomiui. Они необходимы для надежного удержания устройства на зарядке и правильного совмещения гаджета с зарядкой. Подобную технологию MagSafe использует Apple начиная с 12-й версии iPhone.

Контакт можно совершать с любой стороны зарядки. Суперсильные магниты способны удержать до 800 граммов, что в четыре раза больше веса современных смартфонов.

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По сравнению с Apple MagSafe, новое магнитное зарядное устройство Xiaomi, как уверяет производитель, предлагает более быструю скорость беспроводной зарядки, гибкие сценарии использования и меньше склонно к перегреву.

Подробности о беспроводной магнитной зарядке Xiaomi пока не раскрыты. Полноценный анонс ожидается в ближайшее время. Первые смартфоны с инновационным зарядным устройством должны выйти уже в 2022 году.

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Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

fydor55

При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.

ForYouTube

Вообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
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