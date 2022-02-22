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Флагман OnePlus 10 Pro провалил тест на прочность

Источник:
Sibnet.ru
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Флагманский смартфон OnePlus 10 Pro провалил тест на прочность. Аппарат испытал известный блогер JerryRigEverything, который регулярно тестирует новинки.

Вначале OnePlus 10 Pro показал достойные результаты — устойчивость корпуса и экрана к царапинам оказалась высокой. Но тест на сгибание смартфон не прошел, с треском сломавшись пополам уже после второй попытки.

В результате первого сгибания силовая рама смартфона сильна деформировалась. Кроме этого потрескалось стекло задней панели. Вторая попытка оказалась роковой — OnePlus 10 Pro переломился без особых усилий.

Блогер обратил внимание, что слабым местом оказалась область под камерой, где заканчивается аккумулятор смартфона. Скорее всего, в результате просчета разработчиков силовая конструкция оказалась слишком слабой.

OnePlus 10 Pro оборудован изогнутым LTPO AMOLED-дисплеем и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Рекомендованная стоимость смартфона в минимальной комплектации составляет 740 долларов.

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Топ комментариев

west_nik

Украина на сегодня себе не принадлежит. А ты хочешь чтоб израненный украми Донбасс принадлежал стране...

mosquito__2010

Начанай !!! Торговлю когда свернём в ноль остатки вашей экономики превратятся в тухлое кокушко и бабкам...

Evgenik

обратного пути нет. Зеля, поздно пить боржоми

west_nik

Что изменится в РФ? Европа должна начинать самостоятельно думать, а не с помощью дядек из СШП. Торговать...
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