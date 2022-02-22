Флагман OnePlus 10 Pro провалил тест на прочность

Флагманский смартфон OnePlus 10 Pro провалил тест на прочность. Аппарат испытал известный блогер JerryRigEverything, который регулярно тестирует новинки.

Вначале OnePlus 10 Pro показал достойные результаты — устойчивость корпуса и экрана к царапинам оказалась высокой. Но тест на сгибание смартфон не прошел, с треском сломавшись пополам уже после второй попытки.

В результате первого сгибания силовая рама смартфона сильна деформировалась. Кроме этого потрескалось стекло задней панели. Вторая попытка оказалась роковой — OnePlus 10 Pro переломился без особых усилий.

Блогер обратил внимание, что слабым местом оказалась область под камерой, где заканчивается аккумулятор смартфона. Скорее всего, в результате просчета разработчиков силовая конструкция оказалась слишком слабой.

OnePlus 10 Pro оборудован изогнутым LTPO AMOLED-дисплеем и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Рекомендованная стоимость смартфона в минимальной комплектации составляет 740 долларов.