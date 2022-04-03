Xiaomi представила умный дверной звонок Xiaomi Smart Cat Eye 1s. Он состоит из двух модулей: беспроводного звонка с камерой, способного проработать полгода на одном заряде, и монитора-приемника.

Беспроводной звонок имеет аккумулятор емкостью 8000 мАч, позволяющий работать до полугода на одном заряде. Он оснащен камерой с углом обзора 160 градусов. Для ночной съемки предусмотрена инфракрасная подсветка — свет от нее не виден невооруженным глазом, но она обеспечивает высокую четкость кадров в темноте.

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Приемник представляет собой 5-дюймовый ЖК-экран. При поступлении вызова от звонка он автоматически активируется и демонстрирует звонящего. Экран защищен от царапин закаленным стеклом.

Звонок можно интегрировать в систему умного дома или подключить к смартфону. Дисплей поддерживает подключение не только камеры, но и может выводить полезную информацию, например, прогноз погоды. Приобрести умный дверной звонок Xiaomi Smart Cat Eye 1s можно за 102 доллара.