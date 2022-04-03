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Xiaomi представила умный дверной звонок

Источник:
Sibnet.ru
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Умный дверной звонок Xiaomi Smart Cat Eye 1s
Фото: © Xiaomi

Xiaomi представила умный дверной звонок Xiaomi Smart Cat Eye 1s. Он состоит из двух модулей: беспроводного звонка с камерой, способного проработать полгода на одном заряде, и монитора-приемника.

Беспроводной звонок имеет аккумулятор емкостью 8000 мАч, позволяющий работать до полугода на одном заряде. Он оснащен камерой с углом обзора 160 градусов. Для ночной съемки предусмотрена инфракрасная подсветка — свет от нее не виден невооруженным глазом, но она обеспечивает высокую четкость кадров в темноте.

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Приемник представляет собой 5-дюймовый ЖК-экран. При поступлении вызова от звонка он автоматически активируется и демонстрирует звонящего. Экран защищен от царапин закаленным стеклом. 

Звонок можно интегрировать в систему умного дома или подключить к смартфону. Дисплей поддерживает подключение не только камеры, но и может выводить полезную информацию, например, прогноз погоды. Приобрести умный дверной звонок Xiaomi Smart Cat Eye 1s можно за 102 доллара.

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Топ комментариев

Killer1974

Мне стыдно за руководство Казахстана...

pkv84

Что то мерзко так после этой новости на душе стало,то братушки помогите нам бо бо делают,то мы будем...

nicollaich

Казахстана новая политическая команда набирает очки в мировой политике.

kygear

"Так они же на этом скачке расколятся, редиски, при первом же шухере!А вот и шухер.