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Xiaomi выпустила бюджетную стиральную машину

Источник:
Sibnet.ru
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Стиральная машина Xiaomi MIJIA
Фото: © Xiaomi

Стиральная машина Xiaomi MIJIA поступила в продажу в Китае. Максимальная загрузка новинки составляет 10 килограммов, она поддерживает 23 режима стирки, имеет функцию стерилизации вещей и обладает низким уровнем шума.

Низкий уровень шума достигается благодаря использованию двигателя с прямым приводом, сообщает Gizmochina. Он оснащен современными чипами управления, а по сравнению с классическим ременным приводом не только тише, но и более эффективен при передаче вращения, что способствует энергосбережению.

На панели доступно 16 режимов стирки, еще семь можно активировать с помощью фирменного приложения. Существует специальный высокотемпературный режим для стерилизации вещей и борьбы с пылевыми клещами. 

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Xiaomi MIJIA получила специальный сертификат для стирки шерсти. Он подтверждает, что шерсть после стирки восстанавливает изначальную эластичность и остается мягкой.

Приём предварительных заказов на стиральную машину Xiaomi MIJIA в Китае начался 22 марта. Цена на стадии сбора средств составляет 230 долларов, после выхода на широкий рынок она составит 267 долларов.

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лачинов

Так и знал что падение курса рубля ни причем.

лачинов

У нас вообще то стабильность если что. Так что реальные доходы стабильно снижаются уже давно. То по какой...

лачинов

А что? Ни разу не видели? Ни одного учения без его присутствия не обходится по моему. Да и в Сирии отметился...

c2h5oh76

а что, бидон в зону боевых действий ездил?