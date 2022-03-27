Xiaomi выпустила бюджетную стиральную машину

Стиральная машина Xiaomi MIJIA поступила в продажу в Китае. Максимальная загрузка новинки составляет 10 килограммов, она поддерживает 23 режима стирки, имеет функцию стерилизации вещей и обладает низким уровнем шума.

Низкий уровень шума достигается благодаря использованию двигателя с прямым приводом, сообщает Gizmochina. Он оснащен современными чипами управления, а по сравнению с классическим ременным приводом не только тише, но и более эффективен при передаче вращения, что способствует энергосбережению.

На панели доступно 16 режимов стирки, еще семь можно активировать с помощью фирменного приложения. Существует специальный высокотемпературный режим для стерилизации вещей и борьбы с пылевыми клещами.

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Xiaomi MIJIA получила специальный сертификат для стирки шерсти. Он подтверждает, что шерсть после стирки восстанавливает изначальную эластичность и остается мягкой.

Приём предварительных заказов на стиральную машину Xiaomi MIJIA в Китае начался 22 марта. Цена на стадии сбора средств составляет 230 долларов, после выхода на широкий рынок она составит 267 долларов.