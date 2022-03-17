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Xiaomi выпустила новую версию Redmi 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила новую модификацию популярного смартфона Redmi 10. Аппарат получил новую аппаратную платформу и аккумулятор повышенной емкости.

Обновленная версия Redmi 10 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 680. Чип содержит восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE.

Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Гбайт, вместимость накопителя — 64 и 128 Гбайт соответственно. Смартфон оборудован 6,71-дюймовым дисплеем с разрешением 1600x720 точек, его защищает стекло Corning Gorilla Glass 3.

Основная камера объединяет два блока: основной 50-мегапиксельный, а также вспомогательный на два мегапикселя. Сзади также находится сканер отпечатков пальцев. На фронтальной стороне установлена 5-мегапиксельная камера.

В качестве программной основы используется операционная система Android 11 с надстройкой MIUI 13. Емкость батареи составляет 6000 мАч, что близко к рекордным показателям для бюджетных смартфонов. Стоимость новинки начинается от 145 долларов.

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gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
Sibnet.Ru