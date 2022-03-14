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«ВКонтакте» предложил простой способ сохранить данные из Instagram

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис переноса данных во «ВКонтакте» из Instagram
Фото: © vk.com

«ВКонтакте» предложил пользователям сохранить данные из Instagram с помощью специального сервиса. Все фотографии и их описания скопируются в закрытый альбом в аккаунте «ВК». В будущем можно будет сохранить и видео.

Чтобы экспортировать фото из Instagram во «ВКонтакте», нужно перейти на специальную страницу загрузки. Ввести имя или адрес аккаунта, и «ВКонтакте» сохранит изображения из Instagram в приватном альбоме. Анонсирована возможность переноса видео, но для этого потребуется архив данных.

Чтобы получить архив данных Instagram, в главном меню («три точки») нужно выбрать «Ваша активность» и нажать на «Скачать информацию». Соцсеть подготовит резервную копию и оповестит о создании архива, после чего его можно скачать на компьютер.

В полночь 14 марта по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал Instagram в России. Причиной стало распространение в соцсети призывов к совершению насильственных действий в отношении граждан России.

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Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
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