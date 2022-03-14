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Instagram заблокировали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Yuri Samoilov

Роскомнадзор заблокировал Instagram в России, в настоящее время соцсеть имеет нулевую доступность на территории страны по данным сервиса по мониторингу блокировок GlobalCheck.

По данным сервиса Downdetector, число жалоб пользователей на работу Instagram резко выросло после 00.00 по московскому времени. Ведомство ранее объявило, что Instagram будет полностью заблокирован в полночь 14 марта по требованию Генпрокуратуры.

Отмечалось, что соцсеть распространяет «информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан России, в том числе военнослужащих».

Компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp, на фоне российской спецоперации на Украине разрешила пользователям из Украины призывать к насилию в отношении российских военных.

Российская генпрокуратура в ответ обратилась в суд с требованием признать корпорацию экстремистской организацией. Facebook заблокировали еще 4 марта.

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