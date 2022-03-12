Любители экстрима собрались на «Байкальской миле»

Скоростные заезды на фестивале «Байкальская миля 2022» на машинах и самодельных транспортных средствах пройдут в выходные на льду Байкала, сообщают организаторы мероприятия.

В фестивале «Байкальская миля 2022» принимают участие более 90 пилотов и 500 участников команд. На лед выйдут более порядка 70 единиц самой разнообразной гоночной техники – от привычных автомобилей и мотоциклов до вертолета и самодельных транспортных средств.

Одна из команд привезла на четвертую «Байкальскую милю» чудо техники – мотор от самолета и плоды изобретательности инженеров команды. «Болид» на тренировочном заезде показал на льду 185 километров в час, а на большой дистанции планирует разогнаться до 300 километров в час.

В этом году на льду проложены три трассы: две трассы длиной в 1 милю для автомобилей и мотоциклов и одна короткая трасса на 1/8 мили. «Байкальская миля» – 1642 метров, что равно максимальной глубине озера Байкал.

