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Любители экстрима собрались на «Байкальской миле»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Байкальская миля»

Скоростные заезды на фестивале «Байкальская миля 2022» на машинах и самодельных транспортных средствах пройдут в выходные на льду Байкала, сообщают организаторы мероприятия.

В фестивале «Байкальская миля 2022» принимают участие более 90 пилотов и 500 участников команд. На лед выйдут более порядка 70 единиц самой разнообразной гоночной техники – от привычных автомобилей и мотоциклов до вертолета и самодельных транспортных средств.

Одна из команд привезла на четвертую «Байкальскую милю» чудо техники – мотор от самолета и плоды изобретательности инженеров команды. «Болид» на тренировочном заезде показал на льду 185 километров в час, а на большой дистанции планирует разогнаться до 300 километров в час.

В этом году на льду проложены три трассы: две трассы длиной в 1 милю для автомобилей и мотоциклов и одна короткая трасса на 1/8 мили. «Байкальская миля» – 1642 метров, что равно максимальной глубине озера Байкал.

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Спорт #Автоспорт #Бурятия
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Antares

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