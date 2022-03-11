WhatsApp разработает опросы для групповых чатов

WhatsApp разрабатывает функцию опросов в групповых чатах. Нововведение позволит пользователям проводить голосования удобным способом без привлечения сторонних сервисов.

Интерфейс создания опроса в групповых чатах обнаружил портал WABetaInfo в бета-версии WhatsApp для iOS. Пока он не работает полноценно, но уже очевидно, что компания занимается внедрением функции в мессенджер и в скором времени начнется тестирование.

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Опросы, как и все сообщения WhatsApp, будут защищены сквозным шифрованием, что сохранит конфиденциальность данных. Пока неизвестно, сколько вариантов ответа можно будет указать и есть ли какие-нибудь ограничения при создании голосования.

На данный момент единственный способ провести опрос в WhatsApp — использовать сторонний сервис, опубликовав в чате его ссылку. По сравнению с Telegram, где опрос создается инструментами группы, метод неудобный: нужно выходить из мессенджера, голосования, как правило, сопровождаются рекламой и невозможно гарантировать безопасность пользовательских данных.