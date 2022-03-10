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WhatsApp ограничит пересылку сообщений

Источник:
Sibnet.ru
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Тметнка о непрочитанном сообщении на иконке WhatsApp
Фото: © Sibnet.ru

WhatsApp тестирует ограничение на пересылку. Пользователи, получившие сообщение с пометкой «Часто пересылаемое», больше не смогут отправить его неограниченному числу контактов. 

Нововведение обнаружил портал WABetaInfo. «Часто пересылаемое» сообщение можно будет переслать только одному контакту за один раз. 

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Ограничение распространяется на сообщения, пересланные пять или более раз, именно они получают отметку о частой пересылке. Таким образом в компании решили бороться с распространением фейков и другой нежелательной информации.

Данная опция усложняет процесс пересылки сообщений и может отбить у пользователей желание заниматься спамом, распространять дезинформацию или «письма счастья», делая процесс массовой рассылки максимально неудобным.

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