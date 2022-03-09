Instagram скроет подписки пользователей из России и Украины

Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и на Украине. Руководство соцсети считает, что это позволит защитить жителей из этих двух стран от негативных комментариев.

«Чтобы помочь защитить наши сообщества на Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах», — говорится в сообщении на официальном сайте компании Meta, владеющей Instagram.

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Помимо скрытия списка подписок, аккаунты из России и Украины исчезнут из перечня взаимных подписчиков, что может усложнить навигацию пользователей и создать препятствия привычному общению.

С 9 марта в Instagram вводится дополнительная маркировка российских государственных СМИ. Их публикации перестают попадать в ленты рекомендаций и коротких роликов Reels. Помимо этого, посты отечественных изданий будут понижать в ранжировании и найти их через поиск на платформе станет сложнее.