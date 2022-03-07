НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

TikTok приостановил работу в России

Источник:
Sibnet.ru
372 1
Фото: © Sibnet.ru

Соцсеть TikTok из-за закона о фейках временно останавливает в России возможность вести стримы и загружать новый контент.

Президент Владимир Путин 4 марта подписал закон, который вводит уголовное наказание (до 15 лет колонии) за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России.

«В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для нашей безопасности. При этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута»,— сообщила пресс-служба соцсети в Twitter.

TikTok — это площадка для творчества и развлечений, которая может стать источником облегчения и человеческого общения во время войны, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией, отметили в пресс-службе.

«Тем не менее, безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом», — заявили в TikTok.

Тема: Военная операция на Украине
«Некультурные» санкции: чего лишились ТВ и шоу-бизнес
Путина лишили поста в Международной федерации дзюдо
Украина при поддержке США готовила биологическое оружие
Джонсон отрекся от планов бросать вызов России
смотреть все
Жизнь #Соцсети
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф
«Сибирь» одержала первую победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Порядка ста участников незаконной акции задержали в Новосибирске
Красноярский депутат пожаловался на повышение цен на детские товары
Самое популярное
Карта «Мир»: как работает и как получить?
Евросоюз лишил Россию евро
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (1)
Картина дня
TikTok приостановил работу в России
Россия узнала о роли США в создании ядерного оружия на Украине
Путин назвал условие приостановки операции на Украине
Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
51
Госдума ввела тюремные сроки до 15 лет за военные фейки об Украине
47
Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за военные фейки
38
Евросоюз лишил Россию евро
34
Путина порадовала изоляция России
33
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
Sibnet.Ru