TikTok приостановил работу в России

Соцсеть TikTok из-за закона о фейках временно останавливает в России возможность вести стримы и загружать новый контент.

Президент Владимир Путин 4 марта подписал закон, который вводит уголовное наказание (до 15 лет колонии) за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России.

«В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для нашей безопасности. При этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута»,— сообщила пресс-служба соцсети в Twitter.

TikTok — это площадка для творчества и развлечений, которая может стать источником облегчения и человеческого общения во время войны, когда люди сталкиваются с огромной трагедией и изоляцией, отметили в пресс-службе.

«Тем не менее, безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом», — заявили в TikTok.