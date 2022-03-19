Компьютер Apple установил рекорд производительности

Чип M1 Ultra, используемый в новом компьютере Apple Mac Studio, установил рекорд производительности в тестировании бенчмарком Geekbench. По данным сервиса, новый компьютер быстрее Mac Pro почти на 20%, что делает его самым мощным в линейке Apple.

Портал 9to5mac обратил внимание на то, что новый Mac Studio на M1 Ultra стал самым мощным компьютером Apple. В одноядерном тесте он получил 1747 баллов, а в многоядерном режиме — 24 055 баллов.

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M1 Ultra, имея 20 ядер, проявил себя лучше, чем 28-ядерный процессор Intel Xeon W-3275M, используемый в Mac Pro и получивший 19 951 очко Geekbench. Таким образом, новинка обошла предшественника почти на 20%.

Apple Mac Studio на базе процессора M1 Ultra обладает 64 Гб оперативной памяти, 1 Тб SSD, имеет встроенный динамик, микрофон, все современные порты и обладает мощностью для одновременной работы с четырьмя дисплеями в разрешении 6К. Цена новинки 3,999 долларов.