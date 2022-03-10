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Apple представила обновленный бюджетный iPhone SE

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон iPhone SE 2022
Фото: © Apple

Обновленная версия бюджетного iPhone SE получила новый процессор с поддержкой 5G. Смартфон стал более автономным благодаря экономичности современного чипа и увеличенному аккумулятору. 

Внешне iPhone SE не претерпел никаких изменений и выполнен в дизайне iPhone 8 2017 года. При этом iPhone SE получил чип Apple A15 Bionic, как у iPhone 13. Новый процессор более производителен, экономичен и поддерживает 5G, сообщает сайт Apple.

Новая 12-мегапиксельная камера хоть и является бюджетным образцом, но в совокупности с продвинутой программной составляющей позволяет делать качественные снимки, лишенные шумов и артефактов. Фронтальная 7-мегапиксельная камера работает с теми же технологиями, что и основная.

Автономность в обновленной версии возросла благодаря повышенной энергоэффективности смартфона из-за применения нового процессора и увеличенному объему аккумулятора. Данных о продолжительности работы от батареи пока нет.

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Старт продаж обновленного iPhone SE намечен на 18 марта. На рынок поступят две версии — с 128 и 256 гигабайтами основной памяти стоимостью 479 и 579 долларов соответственно.

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