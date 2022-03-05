iPhone получит опцию для опытных фотографов

Смартфоны iPhone получат возможность ручного переключения между камерами устройства. Это позволит проводить тонкую настройку съемки и делать более качественные снимки.

Инженеры предложили внедрить режим выбора в интерфейсе съемки, сообщает Appleinsider со ссылкой на патентную документацию. Пользователь сможет выбрать камеру с наилучшим результатом, переключаясь между ними с помощью свайпа. Таким образом, увлеченные фотографы смогут воспользоваться интерфейсом тонкой настройки.

Рассматривается внедрение многоэкранного режима, отображающего одновременно все варианты кадра с разных камер iPhone, чтобы пользователь смог выбрать лучший.

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Зачастую владелец смартфона даже не подозревает, какая камера iPhone была использована при съемке. На данный момент смартфон выбирает все параметры автоматически и иногда «путается», может использовать неподходящую камеру для кадра.

Однако для фотографа это может быть важно. Например, ручное переключение позволит использовать оптический зум вместо цифрового и повысить качество снимков.

Дата релиза новой опции пока неизвестна, как и то будет ли она доступна на уже вышедших устройствах.