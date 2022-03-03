Восемь штатов США приступили к общенациональному исследованию влияния TikTok на молодежь. Основная цель — выяснить, наносит ли видеосервис психологический и физический вред здоровью.

«Расследование фокусирует внимание на методах и технологиях, используемых TikTok для роста вовлеченности молодых пользователей, включая увеличение продолжительности проводимого на платформе времени и частоты взаимодействия с платформой», — приводит Reuters слова генерального прокурора штата Массачусетс Мауру Хили.

Особое внимание будет уделено и тому, насколько осведомлены владельцы платформы о потенциальном вреде для юных пользователей.

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Владельцы TikTok заявили, что понимают важность безопасности подростков и ввели возрастное ограничение для пользователей платформы. С начала февраля в компании занимаются внедрением предупреждающей об ограничениях маркировки контента.

Особое внимание соцсетям стали уделять после обращения к конгрессу президента США Джо Байдена, который призвал привлечь к ответственности социальные сети, проводящие эксперименты над американскими детьми. По его мнению, онлайн-сервисы негативно влияют на молодежь.