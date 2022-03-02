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Автоматические субтитры появились в Instagram

Источник:
Sibnet.ru
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Instagram ввел сервис генерации субтитров для видео IG Feed. Ранее пользователям предлагалось создавать текстовое сопровождение самостоятельно, теперь социальная сеть будет делать это в автоматическом режиме.

«Мы рады сообщить о запуске автоматически генерируемых субтитров для видео IG Feed. Их добавление делает Instagram более доступным для глухих и слабослышащих членов сообщества», — сообщается на официальной странице соцсети в Twitter.

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Разработчики уточнили, то нововведение не является обязательным и субтитры можно отключить, если в них нет необходимости. На момент старта IG Feed поддерживает 17 языков и запланировано расширение количества пакетов локализации.

Судьба русского языка неизвестна. В последней версии Instagram потерял русскоязычный интерфейс. Для его возврата пользователям порекомендовали откатить обновление или установить старый клиент, однако новый функционал в нем работать не будет.

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