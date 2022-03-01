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Специалист подсказал способ вернуть русский язык в Instagram

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение Instagram в AppStore
Фото: © Souvik Banerjee / Unsplash

Обновление Instagram лишило мобильное приложение поддержки русского языка. Вернуть русскоязычный интерфейс можно с помощью установки старой версии — там языковые пакеты остались и работают корректно. 

Директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с Ura.ru порекомендовал пользователям Android откатить версию приложения или установить старую, чтобы вернуть поддержку русского языка. 

«Сложно сказать, с чем связано исчезновение русского языка в Instagram, но в новой версии его нет. Пользователи Android могут удалить новую версию соцсети и установить старую, тем самым устранив сбой», — сообщил Зыков. Он уточнил, что для пользователей iPhone такой способ может не подойти.

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Операционная система iOS не поддерживает откат и установку приложений из сторонних источников. Чтобы такая возможность появилась, требуется выполнить джейлбрейк — взлом системы, предоставляющий полный доступ к ресурсам iPhone. Подобная манипуляция трудоемка, возможна не на всех устройствах и лишает смартфон гарантии производителя.

После обновления 28 февраля в приложении Instagram появилось сообщение о том, что русскоязычный интерфейс больше не поддерживается и нужно выбрать другой для продолжения использования сервиса. Английская и другие версии соцсети работает в обычном режиме, отправлять сообщения можно на любых языках, в том числе на русском.

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Иркут 69

Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

senik

А этим лживым существам и дня хватило бы. Потом долго бы отстирывали портки.
Sibnet.Ru