Meta отказалась отключать Facebook и Instagram в России

Meta не планирует закрывать соцсети для российских пользователей, несмотря на призыв Украины отключить в России Facebook и Instagram и действия Роскомнадзора по ограничению Facebook.

Конфликт с социальными сетями возник на фоне военной операции на Украине. Facebook блокирует страницы ряда российских СМИ и отказывает в монетизации. В ответ Роскомнадзор с 26 февраля замедляет Facebook в России, а это в свою очередь вызывает недовольство и опасения пользователей по поводу блокировки всех ресурсов Meta.

«Украинцы также предложили отключить доступ к Facebook и Instagram в России. Однако люди в России используют их для выражения протеста и чтобы организоваться против войны, используют в качестве источника независимой информации», — сообщил в своем Twitter вице-президент Meta Ник Клегг.

Meta Platforms Inc — американская компания, владеющая социальными сетями Facebook, WhatsApp и Instagram.