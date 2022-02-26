Роскомнадзор замедлил Facebook

Роскомнадзор сообщил о временном ограничении доступа к соцсети Facebook, соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Под ограничением подразумевается замедление трафика.

«Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — говорится в сообщении.

Поясняется, что данные меры связаны с тем, что соцсеть ограничила официальные аккаунты российских СМИ: телеканала «Звезда», РИА Новости, «Ленты.ру» и «Газеты.ру». При этом все требования российского регулятора были проигнорированы.

Представитель Facebook, вице-президент Meta Ник Клегг сообщил, что российские власти попросили «остановить независимую проверку фактов и маркировку контента», который публикуют российские СМИ, в этом им было отказано.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн уточнил, если социальная сеть устранит все нарушения, принятые ограничительные меры отменят.