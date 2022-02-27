Менеджер загрузок появится в Telegram

Разработчики приступили к тестированию менеджера загрузок в бета-версии Telegram 8.6 для iOS. Нововведение предоставляет удобный доступ к загружаемым и загруженным файлам, а также делает скачивание более удобным.

При загрузке файла в любом из чатов в правой части поисковой строки появляется анимированная пиктограмма начавшейся загрузки, сообщается в профильном Telegram-канале Telegram Beta. При нажатии на нее открывается история закачек с завершенными и активными скачиваниями.

В меню присутствуют возможности для управления загрузками — можно менять приоритет загрузки перетаскиваем, останавливать, отменять и возобновлять скачивание. При длительном удержании нажатия можно переместиться в чат, где пользователь нашел скачиваемый файл.

О продолжительности тестирования опции на iOS, разработке аналогичной функции для Android и релизе менеджера загрузок в общий доступ пока не сообщается.