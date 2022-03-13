Что такое гибернация в Windows 10 и как ее отключить

Гибернация — это энергосберегающее состояние компьютера, выступающее заменой привычному выключению. Этот режим очень похож на сон, но выход из него значительно быстрее обычного включения компьютера. Однако и у него есть и минусы.

От сна гибернация отличается тем, что компьютер в таком режиме выглядит как выключенный и не потребляет энергии. При нажатии кнопки включения или проявления активности на клавиатуре или мыши, он «заводится» и практически сразу становится готов к работе.

Такая скорость загрузки достигается тем, что при уходе в режим гибернации Windows создает локальную копию текущего состояния компьютера в файл hiberfil.sys, а при выходе мгновенно восстанавливает.

Опция гибернации полезна для ноутбуков. В этом режиме они не потребляют энергию, что экономит заряд аккумулятора. Однако настольный ПК лишен необходимости энергосбережения. К тому же частые циклы чтения-записи файла hiberfil.sys негативно сказываются на работе SSD, а его размер может достигать 70% от объема ОЗУ.

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Отключать гибернацию нужно, если у пользователя нет необходимости в энергосбережении и есть желание сэкономить место на диске за счёт удаления файла hiberfil.sys, а также продлить срок службы твердотельных накопителей.

Отключить гибернацию в Windows 10 можно в дополнительных параметрах питания. Для этого нужно нажать Win+R, ввести «control.exe powercfg.cpl,,3» (без кавычек) и нажать ОК. В меню «Сон» раскрыть пункт «Гибернация после», установить значение «Никогда» и подтвердить изменения.